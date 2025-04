NA ŻYWO: Debata prezydencka. Tych kandydatów zabraknie w TV Republika

17:42 W poniedziałek 14 kwietnia trzech posłów PiS udało się do siedziby TVP w Warszawie w ramach kontroli poselskiej. Zapowiedzieli równocześnie, że zawiadomią prokuraturę.



– Spotykamy się przed interwencją poselską w nieformalnym sztabie Rafała Trzaskowskiego, czyli w Telewizji Polskiej w likwidacji. Mamy wiele pytań do tych właśnie, którzy są tu z nadania Rafała Trzaskowskiego – pana Syguta, pana Gorgosza, pana Sajóra. To są te osoby, które walczą, żeby Rafał Trzaskowski był w tej kampanii pokazywany inaczej – tłumaczył poseł Śliwka.



Posłowie PiS pojawili się z kontrolą w TVP. Mówią o „szwindlu” 17:21 x.com 17:17 Sztab Rafała Trzaskowskiego złożył zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o incydenty, do których doszło przed debatą w Końskich



Sztab Trzaskowskiego idzie do prokuratury. „Próby siłowego wtargnięcia” 17:12 Debaty prezydenckie rozpalają zainteresowanie opinii publicznej, ale ich początek nie zaczyna się wcale wraz z pierwszym gongiem. To misternie zaplanowane spektakle, w których kandydaci chcą przeciągnąć linę zwycięstwa na swoją stronę. Przedstawiamy kilka najbardziej zaskakujących momentów z debat prezydenckich od 1995 r.



Duda z chorągiewką, Komorowski murem za WOŚP i rozdygotany Wałęsa. Te momenty debat przeszły do historii 16:58 Na debacie nie pojawi się również Magdalena Biejat.



„Jest to stacja, która już dawno przekroczyła granice cywilizowanej debaty publicznej. Jej gwiazdy od lat inicjują nagonki na mniejszości, kobiety, protestujących młodych ludzi, aktywistów, nauczycieli i wszystkich, którzy mieli odwagę przeciwstawiać się nadużyciom poprzedniej władzy” - podkreśliła kandydatka Lewicy



„TV Republika bierze dziś w obronę takich ludzi jak Dariusz Matecki czy Marcin Romanowski. Jednocześnie, bez żadnych skrupułów, dalej szczuje na działaczy społecznych, osoby publiczne, polityków innych opcji i ich rodziny” - dodawała 16:56 – TV Republika to pseudotelewizja z ustawionymi pytaniami. Mam nadzieję, że nikt normalny, nikt, kto dzisiaj przygląda się scenie politycznej w Polsce, się na to nie nabierze - tłumaczył odmowę udziału w dyskusji Rafał Trzaskowski 16:55 Na ten moment swójudział w debacie w TVP Republika potwierdziło 9 kandydatów ubiegających się o najwyższy urząd w państwie. 16:54 Debata będzie podzielona na cztery bloki tematyczne: bezpieczeństwo, gospodarka, służba zdrowia i polityka międzynarodowa. Ma ona potrwać około 1,5 godz. 16:50 Przed nami kolejny wieczór z ogromnymi politycznymi emocjami. Na godzinę 20 w Telewizji Republika zaplanowano debatę prezydencką Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

Debata prezydencka w TV Republika. Nowe informacje

Emocje po debatach w Końskich jeszcze nie opadły. Tymczasem w poniedziałek 11 kwietnia odbędzie się kolejne bezpośrednie starcie kandydatów w wyborach prezydenckich. O godzinie 20 rozpocznie się debata organizowana przez TV Republika.

Zgodnie z zapowiedziami, ma ona być podzielona na cztery bloki tematyczne: bezpieczeństwo, gospodarka, służba zdrowia i polityka międzynarodowa. Dyskusję będzie moderować Katarzyna Gójska, prywatnie żona Michała Rachonia. Debata ma potrwać około 1,5 godziny.

Do tej pory swój udział w debacie TV Republiki zapowiedziało 9 oficjalnie zatwierdzonych przez PKW kandydatów (kolejność alfabetyczna):

Artur Bartoszewicz

Grzegorz Braun

Szymon Hołownia

Marek Jakubiak

Sławomir Mentzen

Karol Nawrocki

Joanna Senyszyn

Krzysztof Stanowski

Adrian Zandberg

Debata w TV Republika bez Trzaskowskiego i Biejat

Udziału w debacie odmówił Rafał Trzaskowski. – TV Republika to pseudotelewizja z ustawionymi pytaniami. Mam nadzieję, że nikt normalny, nikt, kto dzisiaj przygląda się scenie politycznej w Polsce, się na to nie nabierze – stwierdził kandydat Konfederacji podczas wiecu w Świdnicy.



W TV Republika nie zobaczymy również Magdaleny Biejat. „Jest to stacja, która już dawno przekroczyła granice cywilizowanej debaty publicznej. Jej gwiazdy od lat inicjują nagonki na mniejszości, kobiety, protestujących młodych ludzi, aktywistów, nauczycieli i wszystkich, którzy mieli odwagę przeciwstawiać się nadużyciom poprzedniej władzy” – tłumaczyła kandydatka Lewicy.

„TV Republika bierze dziś w obronę takich ludzi jak Dariusz Matecki czy Marcin Romanowski. Jednocześnie, bez żadnych skrupułów, dalej szczuje na działaczy społecznych, osoby publiczne, polityków innych opcji i ich rodziny” – dodawała.

Polityczka wspomniała również o swoich zastrzeżeniach wobec prawicowej stacji Tomasza Sakiewicza. „To na tej antenie wysyłano migrantów do obozu Auschwitz, padały groźby śmierci wobec członków rządu bez reakcji prowadzącego i emitowano nienawistne materiały o WOŚP, po których Jerzemu Owsiakowi także grożono śmiercią” – wyliczała.

