Duda na konwencji Nawrockiego. Złożył deklarację

W niedzielne południe rozpoczęła się w Łodzi konwencja wyborcza Nawrockiego. Według zapowiedzi sztabowców ma być to mobilizacyjny sygnał dla działaczy i sympatyków przed decydującą fazą kampanii. W trakcie konwencji pojawił się, jako gość specjalny, Andrzej Duda. Jego obecność nie była wcześniej ogłaszana.

Prezydent zaznaczył, że tocząca się kampania jest "w jakimś sensie jego pożegnaniem po 10 latach prezydentury".

Podziękował politykom PiS oraz współpracownikom za pracę podczas jego kampanii oraz ostatniej dekady. Nawiązał między innymi do modernizacji polskiego wojska czy 500 plus. – Naprawdę wiele się zmieniło. To zasługa tych ośmiu lat – dodał Duda.

– Słucham dzisiaj jak Donald Tusk opowiada, że bezpieczeństwo Polski, które on buduje, będzie jej filarem. Daj Boże. Daj Boże, żeby ten człowiek zrealizował zadania i kontrakty, które Polska zawarła w czasach Zjednoczonej Prawicy. Cały czas nie widzę produkcji czołgów K2 w Polsce razem z Koreańczykami – ocenił, nawiązując do obecnego premiera.

Mobilizacyjny przekaz przed wyborami

Sztabowcy Nawrockiego zapowiadali, że celem niedzielnej konwencji ma być "mobilizacyjny przekaz, motywacja do dalszego, aktywnego działania na ostatniej prostej kampanii". Nie wiadomo, czy w Łodzi padną kolejne propozycje wyborcze.

Organizatorzy zapowiadali, że w konwencji miało wziąć udział ponad cztery tysiące osób.

Przypomnijmy, wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a jeśli będzie potrzebna ich druga tura, odbędzie się ona 1 czerwca.

Czytaj też:

Wiec Trzaskowskiego. „Symboliczny” gośćCzytaj też:

Latarnik Wyborczy 2025. Te testy pokażą, na kogo powinieneś głosować