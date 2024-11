Kolegium Elektorów w USA. Kiedy ogłoszą wyniki wyborów prezydenckich?

Kolegium Elektorów Stanów Zjednoczonych to organ, który wybiera prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Powoływany jest co cztery lata właśnie w tym celu, bo wybory prezydenckie w USA mają charakter pośredni, a nie bezpośredni. Co to oznacza w praktyce?

Co to jest Kolegium Elektorów?

Kolegium Elektorów USA to organ ustanowiony na mocy II Artykułu Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Liczy 538 elektorów (435 członków Izby Reprezentantów, 100 członków Senatu i trzech elektorów dla Dystryktu Kolumbii), którzy w rzeczywistości wybierają prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Mają na to dużo czasu, bo nie muszą podjąć decyzji tego samego dnia, w którym odbywają się wybory.

Tradycja wyboru prezydenta przez Kolegium Elektorów obowiązuje od 1787 roku, kiedy to „Ojcowie Założyciele” uznali, że wybory o charakterze pośrednim zapobiegną ewentualnym próbom fałszowania wyników. W pierwszych latach głosowali na dwie osoby, nie wybierając od razu prezydenta lub wiceprezydenta. Wygrywał kandydat, który uzyskał więcej głosów.

Kiedy Kolegium Elektorów wybierze prezydenta?

Obywatele oddali głosy na elektorów, a ci wyłonią prezydenta. Kolegium Elektorów zbierze się 17 grudnia i wtedy elektorzy formalnie oddadzą głosy na kandydatów. Wyniki głosowania zostaną wysłane do przewodniczącej Senatu – muszą spłynąć do 25 grudnia. 6 stycznia odbędzie się sesja Kongresu Stanów Zjednoczonych, na której odbędzie się oficjalne liczenie głosów.

