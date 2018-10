Premier Morawiecki: Chcemy, aby Polska była krajem rozwoju, a nie zastoju

Lubelska konwencja PiS była kolejną okazją do zaprezentowania programu partii przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Później politycy ugrupowania udali się na spotkania zorganizowane w kilku miastach. Do mieszkańców Radzynia Podlaskiego premier powiedział, że to właśnie oni są autorami programu PiS. – Rozmowy z wami, uściśnięte dłonie i wasze uśmiechy bierzemy na serio. Naszą partią jest Polska i to dla niej działamy – dodał Mateusz Morawiecki. – Jesteśmy partią społeczną, bo działamy dla społeczeństwa, partią narodową, bo działamy dla narodu i partią ludową, bo działamy dla wsi – kontynuował szef rządu.

„Chcemy, aby Polska była krajem rozwoju, a nie zastoju”

W Rykach Mateusz Morawiecki mówił o tym, że istotna jest współpraca rządu z samorządem. – Nasz program rozwoju dróg lokalnych jest programem rządowym, ale dobra współpraca z samorządem jest konieczna – wyjaśnił. Podkreślił także, że PiS „remontuje linie kolejowe, odtwarza posterunki policji, dworce” . – Chcemy, aby Polska była krajem rozwoju, a nie zastoju – dodał.