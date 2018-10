Jarosław Kaczyński nie docenił kandydata PiS? „Przyznam się do grzechu”

Kampania wyborcza nabiera rozpędu. Większość partii wykorzystuje weekendy na organizację konwencji przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Tak też jest i w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. Podczas spotkania w Lublinie przemawiał m.in. Jarosław Kaczyński. – Tak jak wszędzie w Polsce, ale tu może szczególnie, stawka tych wyborów, które przed nami, jest oczywista – powiedział prezes PiS. – Albo stara władza, stare układy, stare powiązania, rządzenie, które jest w gruncie rzeczy niczym innym jak swoistym wektorem różnego rodzaju wpływów. Albo dobra zmiana, rządzenie z planem, dla tej ziemi, dla Lublina, dla Polski – dodał cytowany przez 300polityka.pl

Szanse Tułajewa

Polityk ocenił także realne szanse na wygraną swojego ugrupowania w nadchodzących wyborach. – Oczywiście my chcemy zwyciężyć wszędzie, ale też wiemy, bo jesteśmy realistami, że w każdej gminie nie zwyciężymy – stwierdził Kaczyński. Podkreślił, że PiS może zwyciężyć na płaszczyźnie „patriotyzmu ogólnopolskiego i lokalnego” .

W Lublinie na prezydenta miasta kandyduje Sylwester Tułajew, który spróbuje pokonać rządzącego od 2010 roku Krzysztofa Żuka z Platformy Obywatelskiej. – Przyznam się do grzechu. Jeszcze nie tak dawno temu myślałem: niech ten młody Sylwester zdobędzie tutaj dobry wynik, ale przecież pokonać pana Żuka to niemożliwość – powiedział Kaczyński. – Dziś wiemy, że to jest możliwe. Można zwyciężyć. Można zwyciężyć także w sejmiku – podsumował.