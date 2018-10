Rzecznik PiS: Cieszymy się, że Tusk odpowiedział na nasz apel

Podczas wystąpienia na odbywającej się w Krakowie konferencji „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej” przewodniczący Rady Europejskiej apelował o pojednanie polityków w obliczu zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania niepodległości. – Gdyby tak 11 listopada liderzy polskich partii politycznych, bez wyjątku, mogli razem zamanifestować nie udawaną przyjaźń, ale to, że są w stanie tego konkretnego dnia myśleć o perspektywie stu lat dla naszej ojczyzny, a więc także o perspektywie pojednania, zdolności rozmowy ze sobą, to byłby być może dużo cenniejszy obraz dla wszystkich Polaków niż najbardziej spektakularne festiwale, fajerwerki i inne formy obchodów tego święta – stwierdził był premier.

Mazurek o tym, do kogo powinien apelować Tusk

O słowa Donalda Tuska w trakcie briefingu prasowego w Lublinie pytana była rzecznik PiS Beata Mazurek. – Bardzo się cieszymy z tych słów – komentowała, dodając, że jako pierwszy o pojednanie w dniu Święta Niepodległości apelował premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczyła jednak, że Tusk powinien tak naprawdę zwrócić się do przedstawicieli „totalnej opozycji” , gdyż jej zdaniem to członkowie jego środowiska politycznego odpowiadają za brak porozumienia. „Cieszymy się, że Tusk odpowiedział na nasz apel o jedność. (...) Wygaście choć na te dni waszą strategię „ulica i zagranica” i choć na krótko nie bądźcie opozycją totalną” – napisała wcześniej na Twitterze polityk.

Premier Morawiecki chciał pojednania

Apel o pojednanie i udział we wspólnym marszu 11 listopada wystosował premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej.. – Westerplatte to symbol, że potrafimy się zjednoczyć. Dziś Polska nie musi walczyć o niepodległość, ale stoi przed nami wielkie zadanie: Polska sprawiedliwa, solidarna, dumna i zjednoczona – podkreślił szef rządu. – Dlatego dziś tu, z tego świętego miejsca chcę zwrócić się do wszystkich rodaków, to tych, którzy sprzyjają nam i do naszych przeciwników. Chcę zwrócić się do opozycji, żeby takie miejsca jak to były miejscami zgody. Tak, jak w Boże Narodzenie odchodzą właśnie w domach, tak w najważniejsze dni powinniśmy być zjednoczeni. Takim dniem przed nami jest dzień 11 listopada. Dlatego w ten święty dzień pójdźmy w jednym marszu niepodległości – zaapelował Mateusz Morawiecki. Do jego słów odnieśli się wówczas przedstawiciele PO i Nowoczesnej. Schetyna i Lubnauer nie złożyli jednoznacznej deklaracji. Przedstawili natomiast swoje warunki.

Czytaj także:

Opozycja odpowiada na apel premiera. Schetyna i Lubnauer stawiają warunek