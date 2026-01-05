Skandal w szkole ws. krzyża? Zawiadomienie do prokuratury ws. znieważenia symbolu religijnego

Według relacji z mediów społecznościowych podczas zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Kielnie (woj. pomorskie), które miały mieć miejsce 15 grudnia, nauczycielka, w obecności uczniów klasy VII, miała zażądać zdjęcia krzyża wiszącego na ścianie w klasie lekcyjnej. Wszyscy uczniowie mieli odmówić, więc nauczycielka miała zerwać krzyż ze ściany i wrzucić go do kosza. Czynności tej miał towarzyszyć wulgarny i pogardliwy komentarz odnoszący się do symbolu religijnego.

W sieci pojawiły się zdjęcia listy poparcia dla zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu publicznego znieważenia symbolu religijnego. Na czwartek na godz. 9.30 zaplanowano protest przed szkołą. „To jest skandal najwyższego rzędu i przekroczenie wszelkich granic” – oceniła na Facebooku Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Według posłanki PiS „to świadome upokorzenie symbolu wiary, z którego czerpie swoją tożsamość ogromna część Polaków”.

Profanacja w szkole? Dorota Arciszewska-Mielewczyk zabrała głos

„To brutalna indoktrynacja i pokaz siły wobec dzieci, które miały odwagę zaprotestować. Szkoła nie jest prywatnym folwarkiem ideologów. W związku z zaistniałą sytuacją wysłałam oficjalne pisma do: dyrektora szkoły, wójta gminy, Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku. Domagam się natychmiastowych wyjaśnień, podjęcia działań nadzorczych oraz wyciągnięcia konsekwencji. Takie zachowania nie mogą być tolerowane w polskiej szkole” – przekonywała Arciszewska-Mielewczyk.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości podsumowała, że „obowiązkiem instytucji publicznych jest ochrona uczniów przed ideologiczną presją i poszanowanie konstytucyjnych praw – w tym prawa do wyznawania wiary i szacunku dla symboli religijnych”. Arciszewska-Mielewczyk powiedziała telewizji wPolsce24, że „to są standardy nie do zaakceptowania i to bulwersuje”.

Kielno. Nauczycielka wyrzuciła krzyż do kosza? Posłanka PiS: Nie zgadzam się na takie szaleństwo

Posłanka PiS dodała, że zastanawiała się też, aby o sprawie powiadomić ministerstwo. – Nie zgadzam się na takie szaleństwo i przepraszam łamanie pewnych zasad i brak poszanowania dla naszego dorobku kulturowego i wiary, którą wyznajemy my i nasi przodkowie od wieków – podsumowała Arciszewska-Mielewczyk.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z sekretariatem szkoły. Próbujemy uzyskać komentarz od dyrekcji.

Czytaj też:

Księża ostrzegają wiernych. Tego nie wolno robić podczas kolędyCzytaj też:

Co z krzyżem w Sejmie? Zaskakująca deklaracja nowego marszałka