Co z krzyżem w Sejmie? Zaskakująca deklaracja nowego marszałka

Nowo wybrany marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapewnił, że nie planuje usunięcia krzyża z głównej sali obrad. Podkreślił, że ugrupowanie Lewicy, które reprezentuje, nigdy nie prowadziło wojny z osobami wierzącymi, choć zdecydowanie opowiada się za ideą świeckiego państwa. Jak jednak zaznaczył, realizacja tej zasady nie musi oznaczać demontażu symboli religijnych.

„Lewica nigdy nie walczyła z wiarą”

Podczas swojej pierwszej konferencji prasowej w nowej roli Czarzasty został zapytany wprost o to, czy zamierza zdjąć krzyż wiszący w izbie.

– Jestem politykiem Lewicy. Lewica nigdy nie walczyła z wiarą i wiernymi. Lewica zawsze walczyła o państwo świeckie – powiedział marszałek.

„Nie będę zdejmował krzyża”. Marszałek wyjaśnia

Polityk dodał, że nie uważa usuwania krzyża za niezbędny element dążenia do świeckości państwa. Przypomniał również, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski rozważał kiedyś podobne rozwiązania w stołecznych urzędach.

– W tej chwili już chyba nawet nikt o to nie pyta. Mówiąc wprost, nie będę z sali sejmowej zdejmował krzyża – zapewnił.

Głosowanie i reakcje. Czarzasty nowym marszałkiem

Czarzasty odniósł się także do kwestii ewentualnego spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. Jak stwierdził, „jeżeli którykolwiek z nas poczuje potrzebę spotkania, to nasze kancelarie się skomunikują i będą rozmawiały”.

We wtorek polityk Lewicy został wybrany na nowego marszałka, zastępując Szymona Hołownię, lidera ugrupowania Polska 2050. W głosowaniu Czarzasty uzyskał poparcie Koalicji Obywatelskiej (jeden poseł wstrzymał się), Polskiego Stronnictwa Ludowego (jeden parlamentarzysta nie głosował), Polski 2050 (dwoje posłów było przeciw lub wstrzymało się) oraz własnego klubu Lewicy.

Sprzeciw wobec jego wyboru zadeklarowali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz posłowie z kół Razem, Wolni Republikanie i Konfederacja Korony Polskiej.

