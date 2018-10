W Słupsku nie będzie II tury? Wygrywa zastępczyni Biedronia

O tym, że Krystyna Danilecka-Wojewódzka prawdopodobnie zostanie nowym prezydentem Słupska poinformował na Twitterze sam Robert Biedroń. „Dobre wiadomości. Z informacji, które docierają do naszego sztabu - Krystyna Danilecka-Wojewódzka wygrywa w I turze” – napisał.

Danilecka-Wojewódzka w mijającej kadencji była zastępczynią Roberta Biedronia, który nie zdecydował się kandydować w tegorocznych wyborach samorządowych.

Przypomnijmy, że o fotel prezydenta Słupska walczyli też: Beata Chrzanoska (Koalicja Obywatelska), Anna Mrowińska (PiS), Mirosław Betkowski (Słupskie Porozumienie Obywatelskie), Rafał Kobus (SLD Lewica Razem).

Decyzja Biedronia

– To naprawdę nie była łatwa decyzja – podkreślał polityk na początku września, kiedy ogłosił swoją decyzję o ty, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję w Słupsku. „Drogie Słupszczanki i Słupszczanie. Dziękuję wszystkim za zaufanie i wsparcie, które czułem od pierwszego dnia. Zawdzięczam Wam bardzo wiele” – napisał Biedroń na swoim profilu na Twitterze. Wyjaśnił, że nie chciał rezygnować już po wyborach. – Gdybym odszedł ze stanowiska po wyborach samorządowych, a przed zakończeniem kadencji, partyjny komisarz przejąłby władzę w moim ukochanym mieście. Nie mogę na to pozwolić. Byłoby to przede wszystkim nielojalne wobec mieszkańców Słupska – zaznaczył.