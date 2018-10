Kandydaci przysłużą się zwierzętom? Fundacja prosi o banery powyborcze do owijania budek

Fundacja Ochrony Zwierząt w Łomiankach opublikowała na Facebooku post z prośbą skierowaną do kandydatów oraz osób, które w swoim otoczeniu spotykają materiały z kampanii do wyborów samorządowych. „Prosimy o banery powyborcze do owijania budek dla kotów. Mamy duże zapotrzebowanie na budki. Niestety dużo jest kocich mam z małymi, które bytują na zewnątrz. Tel 605419664 Z góry dziękujemy” – czytamy w komunikacie.

Kandydat dał przykład

O tym, że pomysł nie jest nowy, pisaliśmy już w poniedziałek. Grzegorz Walkiewicz, kandydat na radnego dzielnicy Praga Północ z list Wygra Warszawa, zaraz po zakończonej kampanii wyborczej, usunął rozwieszone w mieście plakaty ze swoją podobizną.

Walkiewicz postanowił działać szybko i kilka godzin po zakończeniu wyborów samorządowych, wsiadł na rower i sam zaczął sprzątać miasto z plakatów. – Na tę okazję specjalnie wziąłem urlop w poniedziałek, w innym przypadku nie byłbym w stanie tego zrobić. W sumie usuwanie wszystkich materiałów zajęło mi ponad trzy godziny – stwierdził.

Walkiewicz poinformował ponadto, że banery zostaną wykorzystane w jednym ze schronisk dla zwierząt. Zostaną użyte do osłony boksów przed czynnikami atmosferycznymi. O przekazywanie materiałów wyborczych prosiło m.in. schronisko w Pawłowie.

Czytaj także:

Kandydat na radnego posprzątał po sobie plakaty. Zostaną przekazane do schroniska