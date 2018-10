Kiedy poznamy oficjalne wyniki wyborów? PKW przekazała najnowsze informacje

– Wszystko się zbliża ku szczęśliwemu końcowi. Nie jestem w stanie powiedzieć, nie operujemy teraz raczej dniami, tylko pewnie godzinami, gdy będziemy gotowi, dostaniemy ostatnie protokoły od komisarzy. Wtedy będziemy w stanie podać końcowy wynik – powiedział na konferencji prasowej o godz. 15:00 Wojciech Hermeliński.

Szczegółowe dane

Szef PKW przekazał dziennikarzom najnowsze informacje dotyczące spływania protokołów z obwodowych komisji wyborczych. Do godz. 14:00 zatwierdzono 117 182 z 117 810 oczekiwanych protokołów. – To 99,47 proc. potwierdzonych protokołów. Brakuje dosłownie ułamka – przyznał. Ponadto wygenerowano 98,99 proc. protokołów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Z kolei protokołów w wyborach do rad gmin wygenerowano 98,63 proc. Na konferencji poinformowano, że nie zatwierdzono jeszcze większości protokołów do rad dzielnic.

– Komisja poda wyniki kiedy tylko będzie mogła, nawet w nocy – zapewnił przewodniczący PKW. – Spotykamy się z zarzutem, że to wszystko bardzo długo trwa. Przypominam, że wybory samorządowe to cztery wybory przeprowadzone jednocześnie. Wygląda to inaczej, niż w przypadku wyborów parlamentarnych czy prezydenckich – wyjaśnił Hermeliński.

Czytaj także:

Kurd z Syrii zostanie radnym. „To wygrana Polski tolerancyjnej”