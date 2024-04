NA ŻYWO: Druga tura wyborów samorządowych. Rozpoczęło się głosowanie

8:17 Przedstawiamy pakiet najważniejszych informacji:

Druga tura wyborów samorządowych. Do której godziny można głosować? 7:50 Głosowanie odbywa się m.in. w 60 miastach prezydenckich, w tym w dziewięciu wojewódzkich. 7:42 PKW przypomina, że na karcie do głosowania pojawią się dwa nazwiska kandydatów lub jedno. Ta ostatnia sytuacja ma miejsce, jeśli drugi kandydat utracił prawo wyborcze lub wycofał swoją kandydaturę. 7:31 W drugiej turze wyborów zwycięży ten kandydat, który otrzyma większą liczbę ważnie oddanych głosów. 7:17 Ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów w gminach i miastach, w których dwóch kandydatów uzyskało możliwość kandydowania w drugiej turze wyborów, zaczęło się o godzinie 7:00 i potrwa do godziny 21:00. 7:10 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo, w której przedstawiamy najnowsze informacje o drugiej turze wyborów samorządowych.

Druga tura wyborów samorządowych 2024. Jak oddać ważny głos?

W niedzielę 21 kwietnia odbywa się druga tura wyborów samorządowych. Została zorganizowana w tych miejscach, gdzie nie doszło do rozstrzygnięcia dwa tygodnie wcześniej – startujący kandydaci nie otrzymali ponad 50 proc. głosów. Wybrani zostaną wójtowie, burmistrzowie i prezydenci w 748 gminach i miastach.

Na karcie do głosowania pojawią się nazwiska dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów. Aby głos był ważny, należy postawić znak „X” w kratce przy nazwisku wybranego kandydata, a przez znak „X” rozumie się dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Jeżeli znak „X” zostanie postawiony w kratkach obok nazwisk obu kandydatów albo nie zostanie postawiony wcale – głos będzie nieważny.

PKW przypomina, że na karcie do głosowania może być również nazwisko tylko jednego kandydata. Może się tak stać, jeśli drugi kandydat utracił prawo wyborcze lub wycofał swoją kandydaturę. Wówczas należy postawić znak „X” w kratce przy słowie „TAK”, jeśli popiera się konkretnego kandydata lub „NIE” – jeżeli wyborca sprzeciwia się danej kandydaturze.

Cisza wyborcza – do kiedy obowiązuje?

Chociaż głosowanie nie odbywa się w całej Polsce, cisza wyborcza obowiązuje na terytorium całego kraju. Trwa od północy z piątku na sobotę 20 kwietnia do zakończenia głosowania, czyli w niedzielę do godz. 21. W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej. Nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień i rozpowszechniać materiałów wyborczych.

Jak podkreśliła Państwowa Komisja Wyborcza, agitacja wyborcza to publiczne nakłanianie lub zniechęcanie do głosowania w określony sposób. Dotyczy to również internetu. Zabroniona jest również agitacja wyborcza w lokalach wyborczych, która polega np. na eksponowaniu symboli, napisów i znaków kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. W czasie trwania ciszy wyborczej nie można upubliczniać wyników sondaży wyborczych, a za złamanie tego zakazu grozi grzywna od 500 tys. do nawet miliona złotych.