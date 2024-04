Druga tura wyborów samorządowych. Do której godziny można głosować?

W pierwszej turze wyborów samorządowych, która odbyła się 7 kwietnia, głosowaliśmy na radnych gminy, powiatu, burmistrzów, prezydentów miast i przedstawicieli sejmików wojewódzkich. Głosować mogli wszyscy mieszkańcy danego miasta lub gminy, którzy posiadali czynne prawo wyborcze, zamieszkiwali w danej gminie i mieli ukończone 18 lat.

W niektórych miejscach pierwsza tura nie przyniosła rozstrzygnięcia, a żaden z kandydatów nie zdobył więcej niż 50 procent głosów. Z tego względu w 60 miastach w Polsce odbędzie się druga tura wyborów samorządowych. Wyniki drugiej tury będą ostateczne.

Gdzie odbędzie się druga tura wyborów samorządowych?

Do drugiej tury wyborów dojdzie w 60 miastach, m.in. w Krakowie, Kielcach, Gdyni, Elblągu, Olsztynie czy Poznaniu. Swoich przedstawicieli władz samorządowych będą wybierać również mieszkańcy Słupska, Suwałk czy Zamościa.

Do której godziny można głosować?

W drugiej turze wyborów samorządowych lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 do godziny 21, tak jak w pierwszej turze. Każdy uprawniony do głosowania może udać się do właściwego lokalu i oddać głos na wybranego kandydata.

Jak znaleźć lokal wyborczy?

Aby znaleźć adres lokalu wyborczego, do którego jesteśmy przypisani, można skorzystać z Centralnego Rejestru Wyborców. Wystarczy zalogować się na stronie mobywatel.gov.pl, a następnie wybrać zakładkę Twoje dane i w dalszej kolejności Centralny Rejestr Wyborców

Druga tura wyborów samorządowych. Kto może głosować?

W wyborach samorządowych mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni obywatele. Co ważne, aby oddać głos w danym miejscu, nie trzeba posiadać stałego zameldowania. Wystarczy zamieszkiwać na terenie danej gminy i być wpisanym w Centralnym Rejestrze Wyborców.

