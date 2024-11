Co się dzieje z Trzecią Drogą? „Antyhołowniowość jest popularna w PSL”

Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował o wspólnego kandydata na prezydenta całego obozu rządowego. To dowodzi, że stosunki w Trzeciej Drodze są gorsze niż można by się spodziewać. Wygląda na to, że kierownictwo PSL nie zamierza namawiać swoich działaczy do pracy na rzecz Szymona Hołowni w kampanii prezydenckiej. A o tym, żeby wyłożyło jakieś pieniądze na ten cel z partyjnej kasy można zapomnieć.

Podczas ostatniej Rady Naczelnej PSL prezes tej partii Władysław Kosiniak-Kamysz dość niespodziewanie wygłosił apel o podjęcie rozmów na temat wspólnego kandydata koalicji rządzącej w wyborach prezydenckich. Zorientowani uważają, że były to słowa skierowane do własnego aktywu partyjnego, które rozgrzeszyłyby kierownictwo z ewentualnego słabego wyniku Szymona Hołowni. Wspólny kandydat, aborcja i związki partnerskie Wiadomo, że PSL nie lubi wyborów prezydenckich, bo one nie interesują ich elektoratu. Ludowcy, nawet w czasach świetności swojej partii czyli w latach 90., wypadali w tej konkurencji marnie. Najlepszy wynik w historii PSL po 1989 roku osiągnął Roman Bartoszcze zdobywając w 1990 roku 7,15 proc. Później było już tylko gorzej. W 2020 roku Władysław Kosiniak Kamysz zebrał zaledwie 2,36 proc. poparcia. A to nie był najsłabszy wynik Stronnictwa w wyborach prezydenckich, bo gorzej wypadł w 2015 roku Adam Jarubas z wynikiem 1,6 proc. Partia, która po 1989 roku współtworzyła pięć rządów nie jest w stanie zaistnieć w wyborach prezydenckich. Nic dziwnego, że pomysł, by w imieniu PSL wystartował w wyborach prezydenckich Szymon Hołownia, szef Polski 2050 jako współlider koalicji Trzecia Droga, wydawał się ludowcom kuszący. Dlaczego nagle przestało tak być?