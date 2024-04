Sutryk komentuje wyniki wyborów: Proszę o zaufanie tych, którzy na mnie nie głosowali

Zgodnie z sondażem exit poll, II turę wyborów na prezydenta Wrocławia z dużą przewagą wygrał Jacek Sutryk i to on pozostanie w roli włodarza miasta na kolejną kadencję. Na Sutryka zagłosowało 67,8 proc. wyborców, natomiast na posłankę Trzeciej Drogi Izabelę Bodnar głos oddało 32,2 proc. mieszkańców Wrocławia, którzy wzięli udział w wyborach.

Wybory na prezydenta Wrocławia. Sutryk: Proszę o zaufanie tych, którzy na mnie nie głosowali

Prezydent Wrocławia odniósł się do swojego wyniku w przemowie po ogłoszeniu sondażowych wyników. – Kochani, po pierwsze jestem niezwykle wzruszony. Chciałbym bardzo wam wszystkim, a za waszym pośrednictwem i wszystkich mediów wszystkim wrocławiankom i wrocławianom za to, że kolejny raz mi zaufali – powiedział Jacek Sutryk. – Oczywiście pełni pokory poczekamy jeszcze do ostatecznych wyników. Ale gdyby te wyniki sondażowe, miały się potwierdzić, to oznacza, że zdobyliśmy, zdobyliśmy to wszyscy razem – mówił.

Prezydent Wrocławia złożył liczne podziękowania. Dziękował też mieszkańcom miasta za zaufanie. – Chciałbym także prosić o zaufanie tych, którzy dzisiaj na mnie nie głosowali. Chciałbym prosić też o zaufanie tych, którzy nie głosowali na mnie także dwa tygodnie temu. My, ja, robimy Wrocław, staramy się o Wrocław, troszczymy się o Wrocław dla każdego, bez względu na to, jakiej jest afiliacji politycznej, czy partyjnej. To nie ma znaczenia. Chcemy robić Wrocław dla nas wszystkich. I to wygrało. Wygrał otwarty Wrocław, demokratyczny Wrocław, Wrocław obywatelski. Wygrał Wrocław mary, bez hejtu, dumny. Wrocławianki i wrocławianie są po prostu dumni ze swojego miasta i nikt im tego nie zabierze – dodał.

Głos zabrała też Izabela Bodnar, która zwróciła się wprost do swojego kontrkandydata.

– Mam nadzieję, że ta twarz prezydenta z ostatnich dwóch tygodni utrzyma się już na całą kadencję. Panie prezydencie, trzymamy pana za słowo, że będzie się pan teraz otwarty, że będzie pan wsłuchiwał się bardziej w głos mieszkańców, w głos środowisk, artystów, urbanistów – mówiła posłanka Polski 2050. – Wiem, że wskazałam panu te kierunki [działania – red.], cieszę się bardzo, że je uwypukliłam, że je pokazaliśmy z moim sztabem. Dziękuję jeszcze raz wszystkim wrocławianom i wrocławiankom, którzy na mnie zagłosowali – stwierdziła.

Czytaj też:

Miszalski i Gibała komentują wyniki exit poll w Krakowie. „Czeka nas bardzo długa noc”Czytaj też:

Tusk wyliczył kilkanaście miast. „Chyba wygraliśmy. Nie zatrzymamy się!”