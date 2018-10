Gowin skrytykował spot PiS o uchodźcach. „Wstydził się”, gdy go opublikowano

Jarosław Gowin był gościem „Rozmowy Piaseckiego” w TVN24. Wicepremier podczas rozmowy stwierdził, że rezultat osiągnięty przez PiS w wyborach samorządowych to „jeden z najlepszych wyników jaki jakikolwiek obóz polityczny uzyskał do sejmiku od 1989 roku” . – Po wyborach będziemy się zastanawiali jak ten wynik poprawić za rok [w wyborach parlamentarnych – przyp. red.] – dodał.

„To był zły spot”

Wicepremier ocenił także, że „w każdej kampanii nawet zwycięzcy popełniają błędy” . Do takiej refleksji skłoniła go porażka kandydatów obozu Zjednoczonej Prawicy w dużych miastach. – Powinniśmy, nie tylko w kampanii, przemyśleć styl uprawiania polityki, zadać sobie pytanie, czy służy nam polaryzacja. Powinniśmy też zadać pytanie, co na finiszu kampanii sprawiło, że tak wielu Polaków uwierzyło w ewidentny fałsz, że chcemy wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej – wyjaśnił minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Polityk został zapytany także o kontrowersyjny spot PiS, którego bohaterami byli uchodźcy. Materiał przedstawiał alternatywną wersję niedalekiej przyszłości, gdzie po zwycięstwie PO w wyborach samorządowych, imigranci przyczyniają się do wzrostu przemocy. Jarosław Gowin przyznał, że „wstydził się” po publikacji filmu. – To był zły spot. Nie wiem, kto o tym zadecydował, to tajniki sztabu wyborczego – podsumował wicepremier.

