Wybory samorządowe 2024. Kim jest prezydent miasta?

7 kwietnia wybierzemy w wolnych i powszechnych wyborach samorządowych przedstawicieli do jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie osoby uprawnione do głosowania (obywatele powyżej 18. roku życia, posiadający czynne prawo wyborcze), będą głosować na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Kim jest prezydent miasta?

Prezydent miasta to organ wykonawczy gminy miejskiej liczącej więcej niż 100 tysięcy mieszkańców. Prezydent jednocześnie jest organem administracji publicznej wyposażonym we władztwo administracyjne oraz posiadającym własne kompetencje administracyjne.

Co robi prezydent miasta?

Do obowiązków prezydenta miasta zaliczają się:

wykonywanie uchwał rady gminy

wykonywanie zadań gminy określonych przepisami prawa

przygotowywanie projektów uchwał rady gminy

gospodarowanie mieniem komunalnym

wykonywanie budżetu

zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Kto może zostać prezydentem miasta?

Kandydatem na prezydenta miasta może zostać osoba:

powyżej 25. roku życia

posiadająca czynne prawo wyborcze

niepozbawiona praw publicznych

nieubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu



niepozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu

Jak przebiegają wybory na prezydenta miasta?

Wybory prezydenta miasta, tak jak wójtów czy burmistrzów, organizują Państwowa Komisja Wyborcza i komisarze wyborczy. Przeprowadzenie wyborów należy do komisji powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin. Za wybranego na prezydenta miasta uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma połowy głosów, przeprowadzana jest druga tura wyborów.

Ile zarabia prezydent miasta?

Na mocy nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z 1 listopada 2021 roku, prezydent miasta nie może zarabiać więcej niż 20 041,50 zł i mniej niż 16 033,20 zł.

Czytaj też:

Wybory samorządowe 2024. Jak zostać radnym gminy?Czytaj też:

Wybory samorządowe 2024. Kiedy pójdziemy do urn?