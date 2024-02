Osłabienie Polski 2050 przed wyborami samorządowymi? Trzech opolskich działaczy zrezygnowało

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Dwa tygodnie później, tj. 21 kwietnia, odbędzie się druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta.

Polska 2050 straciła troje działaczy na Opolszczyźnie

We wtorek, 6 lutego, poseł Polski 2050 Adam Gomoła poinformował, że jego ugrupowanie opuściło trzech ważnych działaczy z województwa opolskiego. Chodzi o trzech z pięciu członków zarządu wojewódzkiego: przewodniczącego Piotra Sitnika, sekretarza Aleksandrę Pawlik oraz skarbnika Karolinę Sabok.

Rezygnacje złożyli dzień wcześniej. W zarządzie pozostał Gomoła oraz Janusz Tomczak.

– Nie znam jeszcze powodów, dla których ta trójka złożyła rezygnacje z członkostwa w partii. Myślę, że w przyszłym tygodniu wybierzemy nowy zarząd – skomentował Gomoła w rozmowie z portalem „Interia”.

Spór o miejsce na liście wyborczej?

Poseł przekonywał jednak, że osłabienie struktur Polski 2050 na Opolszczyźnie nie będzie miało znaczącego wpływu na nadchodzące wybory. Tłumaczył, że za organizację kampanii wyborczej jest odpowiedzialny oddzielny sztab.

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń portalu „opolska360.pl”, na odejście trojga działaczy mógł wpłynąć spór o miejsce na liście w wyborach do Sejmu. Sitnik, jako ówczesny przewodniczący zarządu wojewódzkiego, miał otrzymać „jedynkę” na opolskiej liście. Ostatecznie miejsce to otrzymał Gomoła.

PL 2050 i PSL wystartują razem w wyborach

11 stycznia liderzy Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego oświadczyli, że ich ugrupowania ponownie utworzą koalicyjny komitet wyborczy. Jego szefem ma zostać wiceprezes PSL Adam Jarubas.

– To będzie pewnie formuła podobna, jak w wyborach parlamentarnych [chodzi o koalicyjny komitet wyborczy „Trzecia Droga” -red.], że będziemy jednym komitetem, natomiast technicznie PSL będzie swoich kandydatów obsługiwało, a Polska 2050 swoich. Jest to jeszcze przedmiotem ostatnich ustaleń. Na pewno to za chwilę przekażemy – poinformował 4 lutego poseł PSL Krzysztof Paszyk.

Czytaj też:

PiS ujawnia nazwiska. Znamy kolejnych kandydatów na prezydentów miastCzytaj też:

Wybory samorządowe 2024. Sejmik województwa – co to jest?