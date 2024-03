Godek opublikowała zdjęcie „ukraińskiej” polityczki. Prawda szybko wyszła na jaw

12 marca Kaja Godek opublikowała fotografię plakatu wyborczego z kandydatką do Rady Miasta Częstochowy – Anną Tymoszhenko, która znajduje się pod nr 4 na liście swojego komitetu (okręg nr 2).

Z opisu Godek wynika, że wzięła ona kandydatkę Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnie dla Częstochowy za Ukrainkę. Prawda jest jednak zupełnie inna.

Wpadka Godek. Internauci szybko zweryfikowali pochodzenie kandydatki do rady miasta

Z researchu przeprowadzonego m.in. przez internautów, a potwierdzonego przez dziennikarzy, wynika, że panieńskie nazwisko Anny Tymoshenko to „Mielczarek”. Jest ona Polką z urodzenia. Jeśli zaś chodzi o barwy, które znalazły się na plakacie, a które także mogły zmylić Godek, to odnoszą się one do barw miasta. Są niemal takie same jak te kojarzone z sąsiadem Polski.

Po wytknięciu błędu przez internautów działaczka pro life ponownie zabrała głos. „Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy relatywizują sytuację, pisząc o barwach Częstochowy, nazwisku po mężu (niespolszczonym nazwisku, ale co tam). Krojenie salami znowu okazuje się świetną taktyką, żeby długofalowo niszczyć Polskę” – odparła Godek.

Do sprawy na platformie X odniósł się też m.in. Ukraniec w Polsce – Igor Isajew. „Gdyby była »Tymoszenko« (a nie musi, tak jak pani nie musi być Kala Gadek) – i tak znalazłaby pani 362 sposoby wywołania parszywej, antyukraińskiej ksenofobii” – stwierdził gorzko dziennikarz.

Częstochowa. Kim jest kandydatka KWW Wspólnie dla Częstochowy?

Kim jest Anna Tymoshenko? Pełni ona funkcję szefowej Centrum Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta Częstochowy, a także Centrum Lepszych Miejsc Pracy i Staży i Praktyk w projekcie „Zawodowa Współpraca”.

