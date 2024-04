Zaskoczenie pod Warszawą. Wójt żegna się ze stanowiskiem po ćwierćwieczu!

W niedzielę 7 kwietnia w Polsce odbyły się wybory samorządowe. Lokale wyborcze zostały zamknięte o godz. 21:00 i od tego czasu członkowie komisji przystąpili do liczenia głosów. Jak się okazało, w niektórych miejscach wyniki głosowania przyniosły rozstrzygnięcia na miarę mniejszych lub większych sensacji, a dobrym przykładem jest w tym kontekście gmina Lesznowola.

Wybory samorządowe 2024. Kto wygrał w gminie Lesznowola?

W wyborach na wójta wystartowali Maria Jolanta Batycka-Wąsik (Komitet Wyborczy Wyborców Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik), Marta Natalia Maciejak (Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Gmina Lesznowola) oraz Bartłomiej Ludwik Soszyński (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość). Po przeliczeniu głosów ze 100 proc. obwodów stało się jasne, że do rozstrzygnięcia wystarczyła pierwsza tura.

Maciejak zdobyła 54,96 proc. głosów i to ona zastąpi Batycką-Wąsik (34,10 proc.) na stanowisku. Jak przypomina money.pl, Maria Jolanta Batycka-Wąsik pełniła funkcję wójta gminy Lesznowola od 1998 roku.

Rewolucja w Gdyni! Wojciech Szczurek: Przyjmuję to z pokorą

To nie jest jedyna tego typu sytuacja, a do rewolucji doszło też w Gdyni. Wojciech Szczurek, który piastował stanowisko prezydenta miasta od 1998 roku, nie dostał się do drugiej tury wyborów. Po przeliczeniu wszystkich głosów wiadomo, że o prezydenturę już 21 kwietnia zawalczą: Aleksandra Monika Kosiorek (Komitet Wyborczy Wyborców Gdyński Dialog) oraz Tadeusz Szemiot (Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska).

Jeszcze przed ostatecznymi wynikami Wojciech Szczurek zabrał głos za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Według nieoficjalnych wyników, w Gdyni będzie druga tura wyborów. Niestety beze mnie. Przyjmuję to z pokorą, jestem wdzięczny za każdy oddany głos i gratuluję kontrkandydatom” – napisał. „Na podsumowania przyjdzie jeszcze czas. Jedno jest pewne: to było niezapomniane 26 lat i największy z możliwych zaszczytów. Wszystko, co robiłem, robiłem z myślą o Was – gdyniankach i gdynianach. Dziękuję. Kocham Gdynię” – podkreślił polityk.

