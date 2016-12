Ktoś skradł dowody osobiste z USC i zaciąga kredyty. Urzędnicy nie ostrzegli ofiar

Według Prokuratora Rejonowego w Świebodzinie Krzysztofa Pieńka, dokumenty leżały w łatwo dostępnym miejscu, w którym nie było monitoringu. Mimo, że do zdarzenia doszło w kwietniu 2016 roku, policja do teraz nie wie, kto dopuścił się kradzieży. Sprawa ujrzała światło dzienne, kiedy przy użyciu dokumentów, ktoś zaczął zaciągać pożyczki. – Obecnie mamy informacje o trzech osobach, na których dane pobrane zostały kredyty. Odbywało się to przez internet, nie było fizycznego kontaktu między pracownikami banku, a oszustem – tłumaczył Pieniek.

Spore wątpliwości w tym wypadku wzbudziło zachowanie urzędników. Co prawda zgłosili oni sprawę na policji, nie poinformowali jednak osób, których dane widniały na dokumentach. Zastrzeżenie w rejestrze skradzionych dokumentów nie zakończyło sprawy, ponieważ niektóre instytucje, w tym także banki, nie wiedziały o kradzieży. Petentów pytających o przyczynę długiego czasu oczekiwania na nowe dokumenty urzędnicy prosili o więcej cierpliwości. Nie poinformowali o potrzebie przygotowania duplikatów, a zwłaszcza o kradzieży. Jedna z ofiar dowiedziała się, że zalega ze spłatą aż 100 tys. złotych.