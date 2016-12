Twierdził, że przewozi złom. Okazało się, że to średniowieczne artefakty

Na teren Polski trzy szable oraz hełm próbował wwieźć 34-letni Białorusin. Celnicy na zabytki natknęli się, gdy przeszukiwali volkswagena passata, którym poruszał się mężczyzna. Niedoszły przemytnik tłumaczył celnikom, że to, co przewozi to złom. Eksperci z Narodowego Instytutu Dziedzictwa uznali, że to artefakty o znacznej wartości. Zgodnie ze wstępną ekspertyzą te wczesnośredniowieczne militaria to zabytki typowe dla strefy wschodnioeuropejskiej i są właściwe m.in. dla obszarów zajętych przez ludy koczownicze na stepach nadczarnomorskich i naddunajskich oraz pozostającej pod ich wpływem Rusi.

Kierowca samochodu wyjaśnił funkcjonariuszom, że szable oraz hełm miał przekazać nieznanej mu bliżej osobie na jednym z białostockich bazarów. Przeciwko mężczyźnie celnicy wszczęli postępowanie karne skarbowe. Przemytnikowi grozi kara grzywny. Zatrzymane zabytkowe militaria, po dokładnym określeniu przez biegłych ich wartości oraz po zakończeniu niezbędnych procedur, zostaną przekazane do muzeum.