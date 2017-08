We trzech pobili Ukraińca w Gdańsku. „Wiesz, co twój dziadek zrobił z moją babcią?!”

24-letni mężczyzna wszedł do lokalu z kebabem, ale usłyszał od pochodzącego z Ukrainy pracownika, że bar jest właśnie zamykany. Mężczyzna zainteresował się akcentem pracownika, dlatego zapytał go, skąd pochodzi. – Kiedy on odpowiedział, że z Ukrainy, to tamten zapytał: „A wiesz, co twój dziadek zrobił z moją babcią?”. Po tym odepchnął dwa razy pracownika, a następnie uderzył go w twarz. Następnie wyszli na zewnątrz i do bójki dołączyło dwóch następnych. Bili jednego we trzech – opowiada właściciel lokalu o imieniu Rusłan.

Agresywnych mężczyzn odpędziła osoba postronna, która użyła gazu przeciwko atakującym. Ukrainiec wykorzystał ten moment na ucieczkę do lokalu, gdzie udało mu się zabarykadować, ale to nie zakończyło sytuacji. Oprawcy postanowili dostać się do środka poprzez wybicie szyb w oknach. W tym czasie pracownik baru wezwał ochroniarzy, którzy powiadomili policję. Funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 21 do 28 lat. Ustalono że każdy miał około promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ukrainiec trafił do szpitala z urazem ręki i głowy.

– Mężczyznom przedstawiono zarzut pobicia na tle narodowościowym i spowodowania uszczerbku na zdrowiu – poinformował prok. Michał Kierski, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Gdańsk Śródmieście. Za pobicie na tle narodowościowym grozi 5 lat więzienia. Póki co wobec trzech podejrzanych zastosowano dozór policyjny. Mężczyźni otrzymali również zakaz zbliżania się i kontaktowania z ofiarą. Sprawcy odpowiedzą również za uszkodzenie szyby. Tylko jeden z podejrzanych przyznał się do pobicia, a wszyscy złożyli wyjaśnienia.