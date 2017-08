35-latek zranił ludzi maczetą w Bolesławcu. Twierdzi, że nic nie pamięta, bo był pijany

W Bolesławcu w niedzielę odbywał się festyn z okazji Święta Ceramiki i to właśnie podczas tego wydarzenia 35-letni mężczyzna zaatakował maczetą dwie osoby. Jak opisują media, 35-letni napastnik miał najpierw kazać wynosić się z Bolesławca 24 i 30-latkowi. Gdy ci go nie posłuchali, podszedł do nich z plecakiem i zaatakował maczetą, zadając im rany w okolicach głowy. Obydwaj poszkodowani trafili do szpitala, ale ich życiu nic nie zagraża.

Sprawca ataku został szybko ujęty przez policję i złożył wyjaśnienia. 35-latek przyznał się do winy, ale twierdzi, że nie pamięta dobrze zdarzenia ze względu na spożyty wcześniej alkohol. Grozi mu nawet 15 lat więzienia.