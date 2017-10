Księgowy świadomie zarażał wirusem HIV. Jego ofiarą padło ponad 30 kobiet

.Wyrok 24 lat pozbawienia wolności dla mężczyzny zarażającego kobiety wirusem HIV wydał sąd w Rzymie. 33-letni Valentino Talluto w ciągu 10 lat uwiódł dziesiątki kobiet i zaraził co najmniej 30 z nich. Zarażone przenosiły śmiertelnie groźnego wirusa dalej: na swoich partnerów, a w jednym wypadku nawet na dziecko. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego co robi. Ofiary uwodził przez internet i do 2015 roku miał ich na koncie minimum 53. Najstarsza z zarażonych kobiet miała 40 lat, najmłodsza 14.

Aby przekonać partnerki do współżycia bez zabezpieczeń, mężczyzna mówił o fikcyjnym uczuleniu na lateks, z którego wykonane są prezerwatywy. Talluto nie tylko kłamał w kwestii swojego uczulenia, ale też zapewniał kobiety o tym, że posiada aktualne testy na obecność wirusa HIV. Z kilkoma swoimi ofiarami wchodził w dłuższe relacje. Podczas procesu prokurator domagała się ukarania mężczyzny dożywotnim pozbawieniem wolności. Argumentowała, że swoimi działaniami wywołał on prawdziwą „epidemię”. Obrona mówiła o jego trudnym dzieciństwie.