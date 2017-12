Tom Swoon sprawcą śmiertelnego wypadku pod Szczecinem. Miał dwa promile alkoholu we krwi

Do zdarzenia doszło na krótkim odcinku ekspresowej trasy S3 z Goleniowa do Szczecina. We wtorek 5 grudnia około godziny 5 nad ranem samochód VW Scirocco prowadzony przez polskiego DJ-a uderzył w prawidłowo jadącego VW Bora. W wyniku zderzenia na miejscu zmarł pasażer drugiego z pojazdów, a kierująca wozem kobieta trafiła do szpitala. Anna Gembala z zachodniopomorskiej policji poinformowała też, że zatrzymany został kierowca, który spowodował wypadek. Mężczyzna miał dwa promile alkoholu we krwi.

Jak ustalili dziennikarze, zatrzymany to znany na świecie DJ, nagrywający pod pseudonimem Tom Swoon. Od 2012 roku związany z dominującą na rynku amerykańską grupą Ultra Records, jest najwyżej notowanym Polakiem w historii rankingu DJ MAG Top 100. Remiksował utwory takich sław muzyki house jak David Guetta, Avicii, Steve Aoki, NERVO, Benny BenassiArmin van Buuren czy Alex Gaudino. Współpracował też z grupą Linkin Park. W kraju artysta występuje pod pseudonimem DJ Dorian. Do rodzinnego Goleniowa wrócił z trasy koncertowej z Indii.