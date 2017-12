Tragedia na festiwalu muzycznym. Nie żyje DJ Kaleb, są też ranni

Atmosphere Festival odbywał się w brazylijskim mieście Esteio. Fanów muzyki nie odstraszyły zapowiedzi meteorologów, którzy przepowiadali wyjątkowo silne podmuchy wiatru i ulewne deszcze. Ostrzeżenia zlekceważyli również organizatorzy imprezy, którzy nie chcieli odwoływać wydarzenia.

Na zamieszczonych w internecie filmach widać wyraźnie, jak wiatr przewraca jedną ze scen muzycznych. W wyniku zdarzenia zmarł przygnieciony stalowymi elementami konstrukcji 30-letni DJ Kaleb Freitas. Trzy inne osoby zostały ranne. Można też uświadomić sobie, jak blisko było o wiele większej tragedii. Ogromny i ciężki element dekoracji wisiał tylko na kilku linach. Gdyby spadł na tłum ludzi, ofiar byłoby o wiele więcej.

Kiedy już doszło do wypadku, organizatorzy wystosowali oświadczenie, w którym komentowali tragedię. Stwierdzili, że najważniejsza jest w tym momencie pomoc rannym. Brazylijska policja wszczęła już dochodzenie, które ma przynieść dokładniejsze odpowiedzi co do przyczyn tragicznego zdarzenia. Sprawdzone zostanie zwłaszcza, czy organizatorzy nie dopuścili się zaniedbań.