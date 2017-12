Wypadek autobusu przewożącego żołnierzy. Pojazd uderzył w drzewo, są ranni

W Świętoszowicach w województwie śląskim doszło do groźnego wypadku autokaru. Pojazd przewożący żołnierzy wpadł w poślizg i uderzył w drzewo. Według relacji portalu RMF24.pl, do zdarzenia doszło w wyniku manewru kierowcy autobusu. Próbował uniknąć zderzenia z innym samochodem. Z doniesień RMF wynika, że spośród 20 podróżujących autobusem żołnierzy rannych zostało co najmniej sześciu. Pięciu z nich trafiło do szpitala. Jeden z nich jest w ciężkim stanie.