Słynna 14-latka popełniła samobójstwo. Była prześladowana w sieci

Amy „Dolly” Everett w wieku 8 lat stała się „twarzą” kampanii znanych na całym świecie kapeluszy Akubra. Jak się okazuje, dalsze losy dziewczynki potoczyły się tragicznie. Ojciec Amy poinformował, że jego 14-letnia córka popełniła samobójstwo, ponieważ padła ofiarą prześladowania w sieci. „Chciała uciec od całego zła na tym świecie” – napisał na Facebooku. Ojciec Amy zaapelował również, by śmierć jego córki nie poszła na marne i wezwał do sprzeciwienia się wszelkim formom zastraszania. Tick Everett nie podał szczegółów na temat tego, co spotkało Amy, ale przyznał, że tragedia, której doświadczył, być może pozwoli ocalić inne życie.

Do informacji o śmierci Amy „Dolly” Everett odniosła się firma Akubra. Przedsiębiorstwo także wyraziło swój sprzeciw wszystkim formom prześladowania w internecie.

Jak podaje BBC, w ubiegłym roku w Australii prześladowane przez kogoś było co piąte dziecko. Podkreślono, że dzieci niechętnie zgłaszają się po pomoc, mimo dostępnych możliwości. Często decydują się opowiedzieć o swoich problemach dopiero wtedy, gdy sytuacja staje się dla nich nie do zniesienia.