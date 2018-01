23-latka po amputacji dłoni chce zostać gwiazdą Instagrama

Molly Higgins zaraz po urodzeniu przeszła amputację prawej dłoni. Ma też poważnie uszkodzoną lewą rękę, ale nie przeszkadza jej to w podboju mediów społecznościowych. – Zrozumiałam, że mam tylko jedno życie. Robię to, co dla mnie najlepsze – mówi 23-latka.

Galeria:

Molly Higgins Molly Higgins pochodzi z Los Angeles. Dziewczyna opowiada, że minęło dużo czasu, zanim zaakceptowała siebie. 23-latka w mediach przyznała, że często zmagała się z negatywnymi komentarzami ze strony rówieśników, którzy komentowali jej wygląd. Przez to wpadła w depresję i miała myśli samobójcze. – Nie wiedziałam, jak sobie radzić. Od samego początku musiałem się uczyć, jak robić wszystko inaczej. Nie było nikogo, kto dawałby mi wskazówki, co czyniło mnie jeszcze bardziej niezależną i upartą. Każde nowe doświadczenie było wcześniej niezbadane – mówi. W końcu Molly postanowiła, że będzie dzielić się swoim życiem z innymi w mediach społecznościowych. „W miarę dorastania staram się zrozumieć, co jest dla mnie najlepsze. Chcę zaufać swojemu instynktowi” – pisze pod jednym ze zdjęć, które zamieściła na Instagramie. 23-latkę obserwuje tam ponad 6,5 tys, osób. Molly publikuje zdjęcia z różnymi stylizacjami, a także w samym kostiumach kąpielowych. Prawie każdy jej post opatrzony jest długim wpisem, w którym opisuje swoje przemyślenia.