Transseksualny model w kampanii na temat miesiączki. Chce przełamać stereotypy

Transseksualny model w kampanii na temat miesiączki

23-letni transseksualny model z Londynu przyznał, że miesiączki były dla niego wyjątkowo trudne, kiedy uświadamiał sobie jako nastolatek, że bardziej czuje się mężczyzną niż kobietą. Zaczął się zmieniać w wieku 14 lat, kiedy ogolił głowę. Dwa lata później zmienił imię, ale zanim rozpoczął kurację hormonalną, musiał radzić sobie z menstruacją.

– Podczas mojej przemiany musiałem radzić sobie z okresem każdego miesiąca i wieloma negatywnymi stereotypami, które mogą się z tym wiązać – przyznał. W jednym z wywiadów Kenny wyjaśnił, że czuł zawstydzenie, że ma okres. Dodał, że nigdy nie rozmawiał o miesiączkach z innymi osobami transpłciowymi, mimo że jest to problem, z którym wielu musi się uporać.

Kenny Jones: Nie chciałem mieć okresu

Kenny Jones kierowany swoimi przeżyciami dołączył do kampanii Pink Parcel, mającej na celu walkę ze stereotypami dotyczącymi miesiączki. Postanowił zaangażować się w ten projekt, by wesprzeć wszystkie osoby transseksualne, które zmagały się z podobnym problemem. Kenny Jones wystąpił w kampanii razem z projektantką mody Olivią Rubin oraz pisarką Dolly Alderton.

– Pamiętam, że moje ciało nie rozumiało, co się dzieje. Nie chciałem mieć okresu. To motywowało mnie do tego, by doprowadzić przemianę swojego ciała do końca – przyznał. Jones w wieku 17 lat zaczął przyjmować leki, które blokowały produkcję estrogenu i zatrzymywały krwawienie miesiączkowe.

