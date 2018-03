Policja zatrzymała 40-latka, podejrzanego o napad na bank. Ukrywał się w Gdyni

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach przy wsparciu antyterrorystów z Gdańska, zatrzymali w Gdyni mężczyznę podejrzewanego o napad na bank. Do przestępstwa doszło na początku marca 2018 roku w powiecie kartuskim (woj. pomorskie). Sprawca wszedł do placówki bankowej i grożąc pracownicy przedmiotem, który przypominał broń, zażądał wydania pieniędzy. Następnie uciekł, zabierając z sobą gotówkę.

Do rozwiązania sprawy skierowano funkcjonariuszy wydziału kryminalnego kartuskiej komendy. Policjanci przesłuchiwali świadków, przeglądali nagrania z kamer monitoringu, zbierali dowody popełnionego przestępstwa. Tropy zgromadzone przez funkcjonariuszy doprowadziły ich do Gdyni, gdzie zatrzymano podejrzanego o napad 40-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, za co grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. W piątek 30 marca 2018 roku sąd zastosował wobec zatrzymanego areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy.

