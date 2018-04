Chełmno. Wandal podpalił 10 samochodów. Ma 14 lat

Chełmińscy kryminalni ustalili winnego podpalenia i spowodowania innych uszkodzeń dziesięciu pojazdów, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę 15 kwietnia 2018 roku w Chełmnie. Okazało się, że sprawcą jest 14-letni mieszkaniec miasta. Podczas przesłuchania wandal przyznał się do podpalenia. – Do podpaleń doszło w różnych częściach miasta. Sprawca lub sprawcy wciąż są poszukiwani. W tej sprawie prowadzone są czynności – mówił Onetowi jeszcze przed wykryciem sprawcy dyżurny policji z Chełmna.

W ostatni weekend w Chełmnie doszło do spalenia i spowodowania innych uszkodzeń w sumie 10 samochodów zaparkowanych przy ul. Rybackiej i Fiałka. Policjanci z wydziału kryminalnego chełmińskiej policji na podstawie przeprowadzonych czynności i zabezpieczonych w sprawie dowodów ustalili tożsamość sprawcy. Okazał się nim 14-latek zamieszkały w Chełmnie.

Podczas przesłuchania nie potrafił racjonalnie wyjaśnić motywów swojego postępowania. Za spowodowane zniszczenia mienia 14-latek odpowie przed sądem dla nieletnich.

