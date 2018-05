Benito Mussolini przysporzył kłopotów rodzicom. Muszą stawić się w sądzie

Rodzice malucha tłumaczą, że otrzymał on imię po dziadku – Benito. Sęk w tym, że ich nazwisko – Mussolini – jest we Włoszech postrzegane przez pryzmat konkretnej historycznej postaci. Mały Benito Mussolini przykuł uwagę sądu w Genui, który martwi się o przyszłość chłopca. Urzędnicy obawiają się, że z imieniem i nazwiskiem Duce, może on mieć niełatwo w życiu.

Zastrzeżenie budzi też motywacja rodziców, którzy przypominają w ten sposób o negatywnie ocenionej przez historię postaci. Podobne emocje budzi nazywanie w Niemczech dzieci imieniem „Adolf”. W 2015 roku Włosi poruszyli ten temat w filmie zatytułowanym „Il nome del figlio” („Włoskie imię”). W produkcji tej mężczyzna zamierza nazwać swojego syna właśnie imieniem Duce – Benito.

Media podkreślają, że w rodzina, która nadała swojemu dziecku tak niechlubne imię, nie jest połączona więzami krwi z osobą najsłynniejszego Mussoliniego. Odsunięty w 1943 od władzy polityk został schwytany i zastrzelony przez włoskich partyzantów w 1945 roku. Wcześniej, jako przywódca Włoch doprowadził do katastrofalnego dla kraju sojuszu wojennego z nazistowskimi Niemcami.

