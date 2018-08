Orka zakończyła żałobę. Wypuściła swoje martwe młode

Zachowanie orki Tahlequah od początku śledzili pracownicy Ośrodka Badań nad Wielorybami. O orce oznaczonej przez naukowców jako J35 stało się głośno przed dwoma tygodniami za sprawą jej poruszającego zachowania. Zwierzę unosiło na powierzchni wody zwłoki swojego zmarłego potomka.

W sieci pojawiły się zdjęcia przedstawiające orkę, która unosiła na powierzchni wody swoje martwe młode. Cielę zmarło prawdopodobnie kilka godzin po urodzeniu. Zwierzę pływało w pobliżu kanadyjskiej wyspy Wiktorii leżącej w Archipelagu Arktycznym. Z najnowszych doniesień CNN wynika, że w sobotę 11 sierpnia orka została zauważona już bez ciała swojego młodego. „Troska i cierpienie dobiegły końca. Teraz jej zachowanie wskazuje na to, że znowu jest rozbrykana” – podało Centrum Badań nad Wielorybami. Wygląda na to, że zwierzę wróciło do normalnego funkcjonowania, o co najbardziej martwili się badacze.

Żałoba matki

Ken Balcomb, założyciel Centrum Badań nad Wielorybami w rozmowie z CNN zaznaczał, że orka doskonale wiedziała, co robi. – Wie, że cielątko jest martwe. Myślę, że to jest żałoba matki. Ona nie chce, żeby jej dziecko odeszło. Podejrzewamy, że straciła też swoich dwóch potomków, którzy przyszli na świat osiem lat temu – tłumaczył pod koniec lipca badacz.

Orki wymierają

Ten jeden obrazek, który wstrząsnął mediami społecznościowymi nie jest niestety przypadkiem odosobnionym. Populacje wielorybów na północno-zachodnim Pacyfiku kurczą się, a statystyki dotyczące zgonów młodych i „donoszonych” ciąż są wręcz szokujące. W populacji, z której pochodzi orka przedstawiona na zdjęciu jest około 75 wielorybów. Wskaźnik urodzeń w ciągu ostatnich trzech lat wynosi zero.

Według danych Ośrodka Badań nad Wielorybami w ciągu ostatnich dwóch dekad 75 procent nowo narodzonych cieląt nie dożyło do okresu poniemowlęcego. Przyczyną jest brak zasobów żywności. Orki jedzą łososia, którego brakuje na terenach ich żerowania ze względu na liczne połowy. Badacze zaznaczają, że wnioski są jasne – orki nie mają co jeść, a bez wystarczającej ilości jedzenia, młode umierają tuż po urodzeniu.

