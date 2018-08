Nie żyje Joanna Rosiak, celebrytka znana we Francji jako Angie Rose

O śmierci zaledwie 39-letniej Joanny Rosiak poinformowała w mediach społecznościowych jej rodzina. Polska modelka i piosenkarka zmarła w czwartek 23 sierpnia na atak serca. Jej odejście wywołało szok wśród fanów i bliskich. Kobieta osierociła 18-letnią córkę.

Joanna Rosiak we Francji znana była pod pseudonimem Angie Rose. Występowała w tamtejszym reality show „Farma celebrytów”. Zajęła trzecie miejsce w programie i wróciła do kariery w modelingu, którą rozpoczęła już w wieku 16 lat. Jako Angie Rose w 2003 roku podbijała francuskie listy przebojów singlem „Doo Dee Dam Dam”. W 2004 roku stworzyła w duecie z Françoise Feldmanem jeden z przebojów na płycie „Des larmes et de l'amour”.

O śmierci Joanny Rosiak za pośrednictwem Facebooka informowała m.in. jej kuzynka. Pisała, że nie może pogodzić się z jej odejściem. Własny film upamiętniający polską piosenkarkę zamieścił w sieci także Feldman (Poniższy link jest aktywny - wystarczy kliknąć na środek wiadomości).