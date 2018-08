18-latek ma niecałe 120 cm wzrostu. Przez chorobę genetyczną nie może spełnić swojego marzenia

Louis Makepeace cierpi na achondroplazję. To genetycznie uwarunkowana choroba, prowadząca do nieprawidłowego kostnienia śródchrzęstnego, co powoduje zaburzenie rozwoju pewnych kości w organizmie i karłowatość. Dlatego 18-latek mierzy teraz niecałe 120 cm i ubolewa, że ze względu na swój wzrost jest dyskryminowany. Jak podaje „The Independent”, Louis próbował dostać się na Heart of Worcestershire College, gdzie chciał zapisać się na kurs gotowania. Zaproponowano mu miejsce na liście rezerwowej, ale od 16 sierpnia nikt nie odpowiedział 18-latkowi.

„Nie wolno mi robić czegoś, co kocham”

Louis chciałby zostać w przyszłości szefem kuchni, ale obawia się, że przeszkodzi mu w tym niski wzrost. – Powinniśmy mieć równe szanse, ale mi nie wolno mi robić czegoś, co kocham – stwierdził. – Moja pewność siebie spada i czuję, że ludzie gapią się na mnie. Po prostu myślą, że nadal jestem dzieckiem i będą się przede mną ustawiać w kolejkach. Chcę być traktowany jak normalny człowiek, bez wyśmiewania – dodał.

18-latek jest przekonany, że w szkole, do której chce się dostać na pewno wzięto pod uwagę fakt, że jest niski. Jego zdaniem, właśnie przez to nie dostał odpowiedzi. – Po prostu nie są przygotowani na dokonanie zmian, bym mógł rozpocząć kurs. Chodzi o dostosowanie przestrzeni do moich potrzeb – wyjaśnił. Matka 18-latka przyznała, że prowadzący kurs zasugerował poszukiwanie innego kursu, ale rodzina wciąż czeka na odpowiedź. – Kilka lat temu był już podobny przypadek. Osoba taka, jak Louis dostała się i przystosowano dla niej kuchnię – wskazała kobieta.

