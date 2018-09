Cztery szczenięta porzucone w torbie. Policja szuka właściciela

Dyżurny komendy policji w Rejowcu otrzymał zgłoszenie o znalezieniu szczeniąt w miejscowości Bezek Dębiński na terenie gminy Siedliszcze. Policjanci z komisariatu usłyszeli, że mieszkaniec tej miejscowości zauważył w rowie papierową torbę, z której dochodziły charakterystyczne odgłosy. Zainteresował się tym i zajrzał do środka. Okazało się, że były tam cztery małe pieski.

Funkcjonariusze zaopiekowali się małymi czworonogami do czasu przyjazdu pracowników schroniska dla zwierząt, którzy zabrali je pod swoja opiekę. Teraz policjanci poszukują właściciela szczeniaków i wyjaśniają, w jakich okolicznościach doszło do ich porzucenia. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

