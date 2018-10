Kim Kardashian pozywa byłego ochroniarza. Domaga się 6 mln dolarów

Firma American International Group, znana również jako AIG złożyła pozew przeciwko Pascalowi Duvierowi i jego spółce Protect Security. Firma ubezpieczeniowa domaga się 6,1 miliona dolarów od ochroniarza, który pracował dla Kim Kardashian w 2016 r.

Oskarżyciele przekonują, że Duvier i firma ochroniarska „niedbale i lekkomyślnie wykonywali swoje obowiązki”, podczas Paris Fashion Week w październiku 2016 r., kiedy Kim Kardashian została napadnięta w swoim apartamencie. Jak podaje CNN, w złożonym pozwie stwierdzono, że ochroniarze zostawili wtedy amerykańską gwiazdę i nie udało im się zapobiec kilku „poważnym naruszeniom bezpieczeństwa”. Ponadto dozorca domu rzekomo nie miał żadnego szkolenia z zakresu zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom.

Napad na Kim Kardashian

Na początku października 2016 r. Kim Kardashian została napadnięta podczas pobytu w Paryżu. Jak donoszą media, dwaj zamaskowani bandyci mieli „trzymać na muszce” żonę Kanye Westa. Po tym, co się stało, raper przerwał swój koncert w Nowym Jorku.

Do luksusowej rezydencji, w której przebywała Kim Kardashian, około 3 nad ranem czasu lokalnego włamało się pięciu mężczyzn. Jak informowała policja, napastnicy mieli na twarzach maski narciarskie oraz kurtki. Złodzieje grozili Kardashian bronią, następnie związali ją i wrzucili do łazienki. Łupem złodziei padła szkatułka z biżuterią o wartości 5-6 mln euro oraz pierścionek o wartości 4 mln euro. Portal France Info podawał, jednak, że łączna wartość zrabowanych przedmiotów mogła sięgać nawet 16 mln euro. Napastnicy uciekli z miejsca zdarzenia. 36-letnia gwiazda reality show przyjechała do stolicy Francji na Paris Fashion Week wraz z matką - Kris Jenner i siostrą - Kendall Jenner.

