Obywatel Izraela oddał mocz na pomnik w Auschwitz. Chce poddać się karze

Księżniczka straciła prawo do brytyjskiego tronu. Wszystko przez zmianę wyznania

Aleksandra Hanowerska jeszcze do niedawna była pretendentką do dwóch europejskich tronów. Ostatnio została jednak pozbawiona praw do tytułu w Wielkiej Brytanii. Stało się to po tym, jak zmieniła wyznanie.