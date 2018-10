Narkotykowy baron wśród półnagich kobiet w teledysku. Policja szuka go od dwóch lat

O gangsterze, który cały czas korzysta z wolności i ukrywa się przed policją od 2016 r. informuje dziennik „La Vanguardia”. Francisco Tejón jest uważany za przywódcę grupy „Los Castañas”. Do tej pory pozostawał nieuchwytny dla służb, aż w końcu na jego ślad trafiono w serwisie YouTube. Okazuje się, że Tejón wystąpił w teledysku artysty Clase A. Nagranie o tytule „Candela” pojawiło się w sieci we wtorek 2 października.

Jak podaje hiszpański dziennik, w teledysku piosenkarz w towarzystwie Tejóna wysiada z luksusowego samochodu i przybywa na imprezę. Wszędzie można zauważyć butelki szampana, a głównym bohaterom towarzyszą półnagie kobiety. Nie wiadomo, gdzie i kiedy nakręcono teledysk. Rzecznik hiszpańskiej policji twierdzi, że materiał może mieć już kilka miesięcy. – To dowód na to, że nic go nie obchodzi. Nie martwi się tym, że pokazuje się publicznie – dodaje. „La Vanguardia” opublikował fragmenty teledysku.

Kim jest Francisco „Isco” Tejón?

Francisco Tejón to 39-letni szef znanego kartelu narkotykowego „Los Castañas”. Policja szuka go od 2016 r. Jego młodszy brat, Antonio, został złapany w czerwcu i obecnie czeka na proces w więzieniu w Kordobie. Szacuje się, że rodzeństwo zaangażowane w przestępczość narkotykową zgromadziło fortunę w wysokości około 30 milionów euro.