Przed przyjazdem VIP-ów policjanci musieli posprzątać cmentarz? „Z pobudek patriotycznych”

Według portalu sokolka.naszemiasto.pl w pracach przygotowujących cmentarz św. Antoniego w Sokółce na przybycie VIP-ów uczestniczyło dwóch pracowników cywilnych oraz trzech techników kryminalistycznych. Zamiatali liście w związku z uroczystościami upamiętniającymi rocznicę Bitwy nad Niemnem. Jak informuje Wirtualna Polska, na uroczystościach w powiecie sokólskim w województwie podlaskim pojawił się m.in. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji – Jarosław Zieliński.

Wydarzenie miało miejsce 23 września, a głównym organizatorem było wojsko, któremu pomagały policja i straż pożarna. Oprócz wiceministra pojawił się także szef Komendy Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski i szef podlaskiej policji Daniel Kołnierowicz. Według nieoficjalnych informacji lokalnego portalu, do pięciu pracowników policji z nietypowym poleceniem zatelefonowano w niedzielę przed uroczystą mszą świętą. Portal dodaje, że za swoją pracę w dniu wolnym każdy otrzymał po 250 złotych.

„Policjanci i pracownicy KPP w Sokółce czynnie uczestniczyli w uroczystościach 98. rocznicy Bitwy Niemieńskiej w dniu 23 września na cmentarzu w Sokółce, m.in. biorąc udział w asyście liturgicznej i składaniu wieńców. W ramach przygotowań do uroczystości policjanci i pracownicy KPP w Sokółce brali udział w rozstawieniu platformy i masztu, na którym miała być podniesiona flaga RP oraz uporządkowali mogiły poległych żołnierzy. Czynności te wykonali z pobudek patriotycznych i zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Nadmieniam, że w uroczystościach i sprzątaniu mogił brali również czynnie uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce, co niewątpliwie miało swój wydźwięk edukacyjny i patriotyczny” – przekazał w mailu do redakcji mł. insp. Krzysztof Pawłowski, I zastępca komendanta powiatowego policji w Sokółce.

Czytaj także:

MSWiA chce porozumienia. Związki mundurowych piszą o „sławnym wiceministrze”