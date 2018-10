MSWiA chce porozumienia. Związki mundurowych piszą o „sławnym wiceministrze”

– Jesteśmy gotowi w każdej chwili podpisać porozumienie ze związkami zawodowymi służb mundurowych. Podtrzymujemy wszystkie wcześniejsze propozycje przedstawione stronie społecznej – mówił podczas spotkania Jarosław Zieliński. Wśród tych propozycji są m.in. dodatkowe podwyżki czy płatne w 100 proc. nadgodziny. Przypomnijmy, porozumienia z MSWiA podpisały już Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji (26 września br.) oraz Związek Zawodowy Pracowników Policji (28 września br.).

Dodatkowe propozycje MSWiA?

Resort pisze w komunikacie po spotkaniu, że od 1 stycznia 2019 r. w ramach podwyżek z Programu Modernizacji Służb Mundurowych policjanci, strażacy, strażnicy graniczni i funkcjonariusze SOP otrzymają średnio o 309 zł podwyżki na etat, a pracownicy cywilni o 300 zł.MSWiA zaproponowało kolejne podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy od 1 lipca 2019 r. – przeciętnie o 253 zł na etat.

Kolejna przedstawiona związkom zawodowym propozycja MSWiA dotyczyła rozliczania tzw. nadgodzin. MSWiA zaproponowało stronie związkowej, aby od 1 lipca 2019 r. wprowadzić odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Zastosowane byłyby 6-miesięczne okresy rozliczania nadgodzin.

Ponadto, MSWiA zaproponowało, aby 100 proc. uposażenie za czas choroby otrzymywali funkcjonariusze z tzw. pierwszej linii, którzy na co dzień pełniąc służbę ryzykują swoim zdrowiem i życiem.

Odpowiedź związków