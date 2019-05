Łuków. Wypadek z udziałem dwóch motocykli

Łukowscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do jakiego doszło w sobotę 25 maja w Sięciaszce. Z ustaleń mundurowych wynika, że doszło tam do zderzenia dwóch motocykli, którymi kierowali bracia z gminy Krzywda. Motocykliści z miejsca wypadku zostali przetransportowani do szpitala.

W sobotę 25 maja po godzinie 20:00 dyżurny łukowskiej komendy został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło w Sięciaszce. Ze zgłoszenia wynikało, że doszło tam do zderzenia dwóch motocykli, i że potrzebna jest pomoc medyczna. Na miejscu wypadku policjanci z łukowskiej drogówki ustalili, że w trakcie jazdy kierujący motocyklem marki Yamaha 26-latek z gminy Krzywda zderzył się z drugą Yamahą, którą kierował jego 28-letnit brat. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że młodszy z braci najechał na tył motocykla, którym kierował 28-latek. Dodatkowo okazało się, że starszy motocyklista nie miał uprawnień do kierowania takim jednośladem, a na motocyklu zamontowana była tablica rejestracyjna od innego pojazdu. Obydwaj motocykliści doznali obrażeń ciała i z miejsca wypadku zostali przewiezieni do szpitali. Policjanci apelują do wszystkich kierujących o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Każdy uczestnik ruchu drogowego musi mieć na względzie bezpieczeństwo swoje i innych.