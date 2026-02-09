Czynom Jaworka można było zapobiec? Była żona: Były sygnały, że jest niebezpieczny

Jaworek miał pozbawić życia swojego brata, jego żonę i bratanka. 10 lipca 2021 roku napastnik, który dokonał masakry na Śląsku, oddał do ofiar 10 strzałów z broni palnej.

W pewnym momencie Jaworek znajdował się na liście Europolu – traktowany był jako najbardziej poszukiwany przestępca. Przez jakiś czas ukrywał się u swojej ciotki, w jej domu. 19 lipca 2024 r., na terenie Dąbrowy Górniczej, zdecydował o odebraniu sobie życia – znaleziono jego zwłoki.

Czy tragedii w Borowcach można było zapobiec? Była żona Jaworka twierdzi, że tak. W rozmowie z „Faktem” podkreśliła, że „były sygnały, że jest niebezpieczny” i że „ma broń”. Zarówno ona, jak i małżonka jego brata informować miały o tym policję. – Zbywano nas. Mówiono, że nie wnosimy istotnych informacji. Przesłuchania trwały po kwadransie – relacjonuje kobieta.

Zbrodnia w Borowcach. O to „wielki żal” do służb ma była żona Jacka Jaworka

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach od ponad pół roku prowadzi postępowanie w sprawie ruchów, które wykonali śledczy. Chodzi o działania funkcjonariuszy z Koniecpola czy Częstochowy, jakie podejmowali w związku z niepokojącymi zgłoszeniami – w okresie od lipca 2018 do 2024 r. Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gliwicach przekazała, że śledczy wciąż zbierają ws. materiały dowodowe – przesłuchują świadków czy dokonują oględzin dokumentacji. Agnieszka Bukowska podkreśliła, że postępowanie jest wielowątkowe.

Była żona Jaworka, która pozostała anonimowa, podejrzewa, że sprawa ta może zostać umorzona. – Nie zdziwię się wcale. (...) Prowadzi je już trzeci prokurator – powiedziała. Przed tragedią kobieta szukać miała pomocy u różnych instytucji państwowych, ale te – w jej opinii – „chronić” miały „bardziej kata niż jego ofiary”. „Ma o to wielki żal. Przemocy psychicznej od byłego męża doświadczała w trakcie małżeństwa i tuż po jego zakończeniu” – pisze „Fakt”. Po rozwodzie 52-latka zmieniła nazwisko i miejsce zamieszkania

Rozmówczyni dziennika twierdzi, że to ona – razem z dziećmi – miała tak naprawdę feralnego dnia zginąć. – Byliśmy jego jedynym celem, on na nas szykował broń. (...) Przyjechał do kraju pod koniec 2020 r. po to, żeby się zemścić na nas. Była sprawa o podział majątku po rozwodzie, nie dostał nic, wpadł w szał. Nie pandemia, a majątek i pieniądze sprowadziły go do Polski i zemsta na mnie – zaznaczyła.

Brat Jaworka i jego małżonka zgłosili się na policję. Kilka dni później zginęli, doszło do potrójnego zabójstwa na Śląsku

W czerwcu 2021 r., podczas jednej z rozmów z byłą żoną Jaworka, bratowa przyznała jej, że „widziała u niego ostrą broń”. – Powiedziałam jej, że ma to jak najszybciej zgłosić na policję, w przeciwnym razie zrobię to ja, ze względu na bezpieczeństwo moje i moich dzieci – relacjonuje 52-latka.

W tym samym czasie trwała jego batalia z byłą małżonką o podział majątku. Raz umówił się z 52-latką na odebranie swoich rzeczy z piwnicy. – Wystawał przed blokiem, śledził nas, oskarżał mnie o przywłaszczenie kluczy do motocykla – opowiedziała kobieta, dodając, że chodzi o jednoślad, który Jaworek otrzymał od niej w prezencie na 40. urodziny. Ostatecznie do przekazania rzeczy nie doszło. – Wtedy powiadomiłam policję, że mój były mąż czeka przed blokiem, że posiada wiatrówkę i boję się o swoje życie. Kazano mi przyjść i zgłosić sprawę na komisariat, a ja się bałam wyjść z domu, bo czekał na mnie. Nikt nie przyjechał na miejsce, bo nie widziano przyczyn interwencji – ujawniła. Tego dnia Jaworek spędził ponoć całą noc pod blokiem, a ponoć nawet usiłował włamać się do piwnicy.

7 lipca brat Jaworka i jego żona odwiedzili komisariat w Koniecpolu. Poinformować mieli mundurowych, że członek rodziny im groził. Niedługo później doszło do tragedii, którą żyła cała Polska.

– Strach towarzyszył nam przez trzy lata. Baliśmy się, że wróci i pozabija nas tak jak w Borowcach – przyznała „Faktowi” 52-latka. Jak wskazała, dopiero wtedy funkcjonariusze mieli zrozumieć, kim jest jej były mąż. – Od 11 lipca policja stała pod naszym blokiem przez dwa i pół miesiąca – ujawniła. Jak dodaje, myślała wtedy, że przedstawiciele służb chronią ją i je rodzinę. – A oni po prostu czekali na niego – uważa dzisiaj.

