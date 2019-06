Do wojska na jeden dzień? MON zachęca rekrutów oferując próbny dzień w armii

Na jeden dzień do wojska będzie można wstąpić w 17 jednostkach w całym kraju, m.in. w Warszawie, Krakowie, Opolu, Kielcach, Ustce, Tomaszowie Mazowieckim. Akcja w ramach kampanii „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej" potrwa od 13 lipca do 24 sierpnia w każdą sobotę w godz. 10–19.

Potencjalni rekruci będą mogli wziąć udział w zajęciach terenowych, poznają sprzęt wojskowy, poćwiczą rzut granatem czy naukę celowania i strzelania z wykorzystaniem symulatorów. Przewidziane są także zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest ukończone 18 lat i dobry stan zdrowia.

Szczegółowe warunki udziału w zajęciach mają zostać zamieszczone na stronie internetowej wojsko-polskie.pl oraz na stronach internetowych poszczególnych jednostek wojskowych uczestniczących w tym projekcie. Wszyscy zainteresowani muszą wcześniej przesłać swoje zgłoszenie na adres e-mail koordynatora z wybranej jednostki.

W ramach akcji w nadmorskich kurortach pojawią się także tzw. mobilne zespoły werbunkowe, które będą udzielać informacji o służbie wojskowej. Każdy zainteresowany dowie się, co należy zrobić, żeby naprawdę wstąpić do wojska i pozna ofertę wojskowych uczelni.

Do wstąpienia do wojska rekrutów mogą zachęcić podwyżki wynagrodzenia, które miały m iejsce na początku roku. Obecnie średnia pensja w wojsku wynosi 5530 zł. Z danych MON wynika, że liczba polskich żołnierzy rośnie rok do roku. W 2018 r. było ich ok. 105 tys. Ministerstwo liczy na to, że w 2019 r. liczba żołnierzy wzrośnie do około 110 tys.