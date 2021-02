Nałożyła na włosy supermocny klej, bo skończył jej się lakier. Pokazuje, co stało się z jej głową

Młoda Amerykanka Tessica Brown dodała na TikToka film, na którym opowiada, jak zamiast lakieru do włosów użyła supermocnego kleju Gorilla Glue. Klej jest zwykle używany do materiałów takich jak metal, kamień i drewno i według zapewnień producenta „tworzy trwałe połączenie odporne na wilgoć”.

Oczywiście był to fatalny pomysł, który skończy się tym, że włosy na sztywno przykleiły się do jej głowy tworząc twardą barierę ściśle przyległą do skóry głowy. Dziewczyna opowiada na nagraniu, że z problemem zmaga się od miesiąca i pomimo starań i wielokrotnego umycia włosów, nic jej nie pomaga.

Do sprawy odniósł się popularny amerykański raper Chance The Rapper. „Kiedy oglądałem to wideo po raz drugi, trudno było się śmiać, ponieważ jestem przekonany, że dziewczyna naprawdę nie wiedziała, że nałożyła jeden z najpotężniejszych klejów na świecie” – napisał. „Mam nadzieję, że wszystko skończy się dobrze” –dodał.

twitter

Po tym jak filmem zainteresowały się miliony Amerykanów dziewczyna trafiła do szpitala, w którym pielęgniarka próbowała usunąć klej z jej głowy używając acetonowych chusteczek. Krótki film z zabiegu również zamieściła w internecie. Nie wiadomo jednak, czy interwencja zadziałała.

Producent kleju: Bardzo nam przykro

Do sprawy odniósł się także producent kleju. „ Bardzo nam przykro z powodu niefortunnej sytuacji, której doświadczyła pani Brown, używając naszego kleju w sprayu na swoich włosach. Cieszymy się, widząc w jej ostatnim filmie, że otrzymała pomoc medyczną w lokalnej placówce medycznej. Życzymy jej wszystkiego najlepszego ” – napisał producent na Twitterze.

Firma podkreśla też, że jej klej nie jest przeznaczony do stosowania na włosach, a na opakowaniu znajduje się ostrzeżenie przed dostaniem się preparatu do oczu, na skórę lub na ubranie.

twitterCzytaj też:

Radny PiS oburzony atrakcją w łódzkim zoo. „Mój jest większy niż twój. Czy rozmiar ma znaczenie?”