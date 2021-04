Osierocone kociaki – chimery podbiją internet. Ich przybrana mama też ma dwukolorową głowę

Koty, które trafił w dobre ręce wolontariuszy z Nashville w stanie Tennessee, otrzymały piękne imiona: Apricot i Pretzel. Wszystko w zgodzie z tematem ochronki, ponieważ ich przybrane mamy – również odratowane – nazywają się Olive i Pickle.

Młode mają zaledwie 2-3 tygodnie, ale do domowego schroniska trafiły w idealnym momencie – Oliver i Pickle mają w tej chwili własne dzieci. Na zdjęciach zamieszczanych na Instagramie widać więc sporą grupkę kociaków, wtulających się w dorosłe zwierzaki.

Kocie chimery

Trudno się dziwić, że takie obrazki zachwycają internautów. Nie dość, że mogą obserwować wielką kocią rodzinę i brykające maluchy, to jeszcze dwa z nich okazały się kocimi chimerami. To rzadka sytuacja, kiedy dane osobniki mają ciała złożone z komórek o różnym kodzie genetycznym. Spowodowane jest to zlaniem się zarodków na wczesnym etapie rozwoju płodu (lub wymianie komórek pomiędzy dwoma zarodkami).

Czytaj też:

Obroża przeciw kleszczom – czy to najlepsza ochrona przed kleszczami dla Twojego psa?