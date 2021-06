Zaćmienie Słońca już dziś. Jak bezpiecznie oglądać to zjawisko?

Zaćmienie Słońca będzie można zaobserwować w naszym kraju około południa. Faza zaćmienia obrączkowego w najlepszym przypadku potrwa niecałe 4 minuty, więc warto przygotować się, by jej nie przegapić. W Warszawie całe zjawisko będzie można obserwować od 11:55, a jego maksymalną fazę od 12:54. Wszystko zakończy się około 13:54.

Mieszkańcy innych miejscowości, dla których nie mamy tak dokładnych danych, powinni przygotować się na rozbieżność o kilka - kilkanaście minut w stosunku do harmonogramu podanego dla stolicy kraju. W północnych regionach będzie można za to zaobserwować większą fazę zaćmienia. Jeśli chcecie dokładnych godzin,NASA udostępniła mapkę, która pokazuje czas częściowego zaćmienia Słońca dla naszej lokalizacji. Wystarczy kliknąć nasze miejsce zamieszkania. Czas podany jest dla strefy uniwersalnej, więc trzeba dodać dwie godziny.

Zaćmienie Słońca. Jak oglądać

Należy pamiętać, że przed oglądaniem zaćmienia trzeba będzie zaopatrzyć się w materiał, który osłabi światło Słońca. Pod żadnym pozorem nie można wykorzystywać do tego lornetki lub teleskopu, jeżeli nie posiadają one odpowiednich filtrów. Najlepiej wykorzystać do tego specjalne okulary do obserwowania zaćmień, płytę CD lub zadymioną szybkę. Pilnujmy jednak, by nie robić tego za długo, gdyż podobne domowe sposoby również mogą okazać się niebezpieczne dla oczu.

Kiedy mówimy o zaćmieniu Słońca?



W czwartek 10 czerwca 2021 r. mieszkańcu północnej półkuli Ziemi będą mieli okazję zobaczyć pierścieniowe lub częściowe zaćmienia Słońca. Do zaćmienia Słońca dochodzi w momencie, kiedy Księżyc poruszając się między Słońcem a Ziemią, rzuca cień na naszą planetę, blokując całkowicie lub częściowo światło w niektórych obszarach.

Podczas zaćmienia pierścieniowego Księżyc znajduje się na tyle daleko do Ziemi, że wydaje się mniejszy od Słońca na niebie. Srebrny Glob nie zablokuje całego widoku Słońca i będzie wyglądał jak ciemny dysk na tle jaśniejszego, przez co będzie wyglądał niczym ognisty pierścień. Pierścieniowego zaćmienia Słońca doświadczą jednak tylko mieszkańcy części Kanady, Grenlandii i północnej Rosji.

