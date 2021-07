Tata Maty napisał poradnik „Jak wychować Rapera”. „Książka o relacji z synem i patodemokracji”

Raper Mata to obecnie jeden z najpopularniejszych polskich raperów młodego pokolenia. Ostatni jego utwór „Kiss cam (podryw roku)” trafił na listę Billboardu, jako pierwszy utwór w języku polskim, który trafił do zestawienia. Raper zasłynął w 2019 roku kawałkiem „Patointeligencja”.

Fragmenty teledysku do „Patointeligencji” Telewizja Polska wykorzystała w materiale o „buncie «sędziowskiej kasty»”. Wszystko dlatego, że prywatnie ojcem rapera jest profesor prawa Marcin Matczak, który znany jest z ostrej krytyki obecnej władzy. Na krytykę ze strony TVP młody Matczak odpowiedział utworem „Patoreakcja”.

Z kolei Matczak senior wielokrotnie deklarował w publicznych wystąpieniach, że jest dumny z kariery syna. W ramach akcji Hot16Challange2 profesor sam nagrał piosenkę o „Jarku”, PiS i konstytucji. Na teledysku wystąpił wraz z Matą.

Tata Maty zapowiada książkę „Jak wychować rapera”

Teraz prof. Matczak poinformował na Facebooku, że wydaje książkę „Jak wychować rapera”. „ Jest to książka o relacji ojca z synem, patodemokracji i potrzebie rebelii ” – opisuje poradnik ojciec Maty. Premiera książki będzie miała miejsce 1 września.

Prof. Matczak wytłumaczył też, jak doszło do samego pomysłu na wydanie książki. „Wydawnictwo Znak zaproponowało mi stworzenie poradnika, jak wychować obywatela. Pomyślałem, że byłaby to zapewne pouczająca książka z jedną istotną wadą - mało kto chciałby ją przeczytać” – ocenił Matczak senior. „Zamiast tego napisałem więc książkę o tym, jak wychować rapera, bo w tym przynajmniej mam pewne doświadczenie. Ostatecznie książka o tym, jak wychować rapera, jest o tym, jak wychować obywatela” – dodaje .

Każdy rozdział książki został poświęcony jednemu utworowi Maty. „Treść tego utworu staje się przyczynkiem do rozważań szerszych – o życiu, o nas jako społeczeństwie i o naszym państwie” – tłumaczy Matczak. „Jest to biografia przemieszana z analizą literacką tekstów Michała, lekcja WoS-u przemieszana z wychowaniem do życia w rodzinie, opowieść o buncie młodego chłopaka i o ojcu, który próbuje zrozumieć swoje dziecko” – dodaje .

Matczak wyraził nadzieję, że jego książka stanie się przyczynkiem do dyskusji międzypokoleniowej o ważnych sprawach.

„ Wiem, że utwory mojego Syna stały się dla części z Was pretekstem, by między dziećmi a rodzicami takie rozmowy się toczyły. Michał obdarował mnie swoją twórczością, ja starałem się Mu odwdzięczyć możliwie głębokim zrozumieniem tego, co On tą twórczością do mnie mówi. Może rodzice i dzieci mogą tę książkę czytać wspólnie i tak jak my wymienić się czymś wartościowym – oglądem świata ” – stwierdził prof. Matczak.

Czytaj też:

